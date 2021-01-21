Фото из архива
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове и Фаниполе из-за аварии без тепла были 9 многоквартирных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"20 января в 14.05 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения диаметром 50 мм по ул. Трусова, 33 в Борисове Минской области. Без теплоснабжения оставались 4 многоквартирных жилых дома. В 15.40 теплоснабжение потребителей восстановлено", - рассказали в пресс-службе.
В этот же день в 18.00 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения диаметром 160 мм по ул. Комсомольской, 20 в Фаниполе Дзержинского района. Без тепло- и горячего водоснабжения оставались 5 многоквартирных жилых домов. В 19.30 тепло- и горячее водоснабжение потребителей было восстановлено.-0-