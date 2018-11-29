В Борисове к областным "Дажынкам" будут реконструировать исторический центр города

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкі" планируется реконструировать Соборную площадь, сообщила корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела архитектуры и строительства Борисовского райисполкома Елена Шершень.

"Идея реконструкции Соборной площади возникла давно. Специально для нас студенты БНТУ кафедры "Дизайн архитектурной среды" разработали несколько концепций, согласно которым улицы Комсомольская и Дзержинского станут пешеходными - они будут вымощены брусчаткой. А на самой площади будет создано единое архитектурное пространство с фонарями, лавочками и другими объектами", - сказала Елена Шершень.

Возможно, появится фонтан. "Очень хотелось бы создать нечто подобное в историческом центре города. Во всяком случае, если не один большой фонтан, то хотя бы несколько небольших фонтанчиков", - уточнила главный архитектор города.

Также в планах - благоустройство фасадов зданий со статусом историко-культурной ценности. Совместно с собственниками планируется в едином стиле облагородить внешний облик объектов.

Реконструкция затронет и автостоянку. Ее нынешнее месторасположение станет частью площади. Большая парковка появится на месте бараков: одно ветхое сооружение на улице Лопатина уже снесено, в планах - убрать еще одно.

Концепция реконструкции уже утверждена решением Борисовского райисполкома. Сейчас "Минскпроект" разрабатывает проектную документацию. Как только она будет согласована и пройдет экспертизу, начнутся работы. Первая очередь - создание пешеходной улицы Дзержинского.

"Помимо восстановления исторического центра, к областному празднику тружеников села планируется реконструировать улицу Гагарина, построить мост и мостовой переход, благоустроить много зеленых зон", - заключила Елена Шершень.-0-