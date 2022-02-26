В Борисове на референдуме будет работать 4 закрытых участка

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В день проведения референдума в Борисовском районе будут работать 104 участка для голосования, 4 из них - закрытые, они находятся на территории Борисова. Об этом журналистам сообщил главный врач Борисовской центральной районной больницы Александр Дрозд, передает корреспондент БЕЛТА.

"В преддверие политических кампаний у нас в городе на базе учреждений здравоохранения всегда создаются закрытые участковые комиссии. Не стал исключением и референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Участки закрытого типа расположены на территории центральной районной больницы нашего города, больницы №2, инфекционной больницы и родильного дома. Каждый, кто находится на лечении, сможет исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании. Кроме того, на каждом из участков 27 февраля будут работать выездные группы, которые смогут приехать домой к тем гражданам, у которых подтвержден коронавирус. Естественно, все эпидемиологические нормы при этом будут строго соблюдены. Посещать будут и тех граждан, которые из-за проблем со здоровьем сами не могут посетить участок для голосования. Чтобы оставить заявку, нужно позвонить на свой участок для голосования и сообщить адрес", - рассказал Александр Дрозд.-0-