В Борисове орденом Матери наградили 27 жительниц Минской области

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове орденом Матери сегодня наградили 27 жительниц из девяти районов Минской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В стране сложилась добрая традиция вручения орденов многодетным матерям - наград, символизирующих высокое государственное и общественное признание материнства. Это знак глубокого уважения и почитания важной роли женщины в обществе. Материнская миссия не знает себе равных, а поставить на ноги пять и более детей - настоящий женский подвиг, который заслуживает высокого знака материнской доблести", - сказал заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич.

В регионе стало традицией вручать ордена Матери в преддверии Международного женского дня. В этот раз среди многочленных награжденных - мама пятерых детей из Смолевичского района Елена Цуканова. "Не представляю жизни без шумного хора детских голосов. Большая семья - это большое счастье, несмотря на многочисленные заботы и хлопоты. Быть мамой - благородная работа, за которую получаешь самую высокую плату - детские объятия, искреннюю любовь, эмоциональный заряд позитива и смысл жизни", - поделилась женщина.

Как отметила Елена Цуканова, счастье иметь много детей и растить их в стране, где оказывается большая социальная поддержка. "Получить орден Матери - огромная честь. Спасибо государству, что оно уделяет столько внимания многодетным, что эта награда существует и что награжденных сегодня сочли достойными ее", - сказала многодетная мама.

Количество многодетных семей в Минской области ежегодно увеличивается. Сейчас в регионе проживает более 19 тыс. семей с тремя и более детьми, в них воспитывается более 68 тыс. мальчиков и девочек.-0-