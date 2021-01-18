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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе без тепла были 7 многоквартирных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"17 января в 11.45 в МЧС поступило сообщение об аварийной остановке одного котла (всего 2 котла) в результате выхода из строя транспортера подачи угля в котельной УП "Жилье" по ул. Центральной, 9 в агрогородке Большая Ухолода Борисовского района Минской области. Нарушалось теплоснабжение 7 многоквартирных жилых домов", - рассказали в пресс-службе.
В 12.30 ремонтные работы завершены. В 14.10 теплоснабжение потребителей восстановлено. -0-