В Борисовском районе открывают движение по отремонтированному мосту через реку Рова

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе завершен капитальный ремонт моста через реку Рова, сегодня состоится торжественное открытие движения по путепроводу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Мост расположен на 20-м км автомобильной дороги Р67 Борисов - Березино - Бобруйск. Ближе всего к нему находится деревня Семеньковичи.

В мае этого года в результате проезда тяжеловесного грузового автомобиля обрушился один из трех пролетов (шесть балок). Движение на мосту было остановлено. И уже в первых числах июня два берега связал временный мост 24 м в длину и 8 в ширину, обустроены подходы к нему - полноценная объездная дорога.

Тем временем в рамках капитального ремонта выполнены следующие работы: ремонт опор и пролетного строения; устройство выравнивающего слоя из монолитного бетона, гидроизоляции - из рулонного гидроизоляционного наплавляемого материала, защитного слоя - из асфальтобетона. Сделано металлическое барьерное ограждение. Устроен водоотвод с проезжей части и служебных проходов.

Толщина асфальтобетонного покрытия моста составляет 11 см, деформационные швы выносятся за пределы сооружения - за переходными плитами. На подходах к мосту, на 110 м в начале и 70 м в конце сооружения, тоже обновлено покрытие.

Как уточнили в РУП "Минскавтодор-Центр", мост исключительно транспортный, на его 10-метровой ширине тротуары для пешеходов не предусмотрены.

Также сообщается, что металлическую конструкцию временной переправы предполагается использовать повторно на других объектах.-0-