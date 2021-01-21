В Боровлянах сегодня временно ограничат движение

Фото из архива
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Боровлянах сегодня будет ограничено движение, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"С 14.00 до 16.30 на перекрестке с улицей Минской в деревне Боровляны на автодороге Р40 Боровляны - Логойск запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП. В связи с этим будет ограничено движение на данном участке в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-