В Браславе эксперты и предприниматели обсудят развитие агробизнеса в районе

23 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Стартовая конференция инициативы "Бизнес в твоем районе - поддержка предпринимательства в сфере производства сельскохозяйственной продукции и агроэкотуризма" пройдет 24 сентября в Браславе, сообщили БЕЛТА организаторы.

В конференции примут участие представители предпринимательского сообщества, координаторы программы от ООН, районной власти и полоцкого бизнес-инкубатора. Участники обсудят вопросы развития агробизнеса, поддержки начинающих в этом деле, расскажут о действующих в районе бизнес-проектах и какую международную помощь можно привлечь для экономического развития района. "Мероприятие будет полезно занятым в агроэкотуризме и производстве сельскохозяйственной продукции, предпринимателям и руководителям коммерческих и негосударственных организаций, людям, заинтересованным в создании собственного дела", - отметили организаторы.

Инициатива "Бизнес в твоем районе - поддержка предпринимательства в сфере производства сельскохозяйственной продукции и агроэкотуризма" стартовала в Браславском районе в мае этого года и реализуется ассоциацией "Белфранчайзинг" по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". Он финансируется Европейским союзом, проект осуществляет Программа развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси.-0-