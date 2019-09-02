В Браславе появилась "школа будущего"

2 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Браславе после капитального ремонта с модернизацией открыли среднюю школу №2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Витебской области до 2021 года планируется создать "школы будущего", которые станут своеобразными ресурсными центрами для продвижения инноваций в образовании на территориях районов и городов. В них будут сконцентрированы передовые технологии, современное оборудование и сильные педагоги. В северном регионе проект "Школа будущего" уже реализуется в Дубровно и Верхнедвинске.

Сегодня обновленное учебное заведение открыли в Браславе. Его ремонт стал одним из ключевых объектов при подготовке к областному фестивалю тружеников села "Дажынкі-2019". В школе проведен капремонт на сумму более Br2 млн. На пришкольной территории оборудовано несколько спортплощадок: с уличными тренажерами, для воркаута, многофункциональная для игры в волейбол и баскетбол. Также появился автогородок для обучения школьников ПДД. Была отремонтирована кровля.

Кардинально поменяли свой внешний вид спортивный и актовый залы, учебные кабинеты, столовая, которую оснастили современным оборудованием. В школе появились залы ритмики и единоборств, в музыкальном классе установлена новая аппаратура. Столярная, слесарная и швейная мастерские оборудованы всем необходимым для желающих освоить азы работы с различными материалами, в том числе станками с числовым программным обеспечением, современными швейными машинками. Приобретены мультимедийные проекторы, мультиборды и электронные микроскопы. Кроме того, в этом году в школе появится аграрный класс.

На торжественной линейке председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что для каждого ученика 1 сентября - важный день, особенно для первоклассников и выпускников. Для первых впереди годы на получение знаний, для вторых - время выбора вуза и подготовки к новому этапу в жизни.

"Школа дает знания, без которых в современном мире будущего нет. В какую профессию вы бы не пошли, они везде пригодятся, - отметил Николай Шерстнев, обращаясь к школьникам. - Сегодня Браслав хорошеет на глазах. Все эти условия создаются для комфортной жизни, чтобы вы возвращались на малую родину после учебы в вузах".

Дополнительным подспорьем для школы станет подаренный сертификат на приобретение автобуса.

В новом учебном году в Витебской области для детей распахнули двери 344 учреждения общего среднего и 536 дошкольного образования. Работать в них начали более 500 молодых специалистов.-0-