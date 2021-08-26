 В "Браславской регате-2021" примут участие около 40 юниорских экипажей

26 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В республиканских соревнованиях по парусному спорту "Браславская регата - 2021", которые пройдут 28 августа, примут участие около 40 экипажей юниоров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующий сектором спорта и туризма Браславского райисполкома Ирина Умпирович.





Соревнования состоятся на озере Дривяты. Они соберут 5 команд из Браслава, Гродно, Гомеля, Минска, республиканского центра по гребным видам спорта. Юниоры - а это будут спортсмены-профессионалы - выступят в классе "Оптимист", который считается средним. Все экипажи будут одиночными.





"Также планируем провести любительские соревнования гонок на драккарах среди взрослых. Это лодки класса "Дракон", каждой из которых управляют 22 человека, и делать это непросто, поэтому в них лучше садиться людям крепкого телосложения. Эта гонка станет одной из самых зрелищных на спортивном празднике", - отметила Ирина Умпирович.





Она рассказала, что команды уже поэтапно прибывают в Браслав и начинают тренировки. Гостей из других областей и столицы разместят в общежитии и на турбазе. Разгар соревнований придется на субботу, 28 августа, так что любой желающий сможет посетить состязания и поболеть за команды.





Во время торжественного открытия и закрытия соревнований их участников и гостей своими красочными выступлениями порадуют творческие коллективы Браславского района. На протяжении всего мероприятия будет организована работа торговых точек, интерактивных площадок и пункта проката.





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"Подобные соревнования проводились в нашем районе еще 5 лет назад. Мы надеемся, что нам удастся сделать их традиционными и вернуть регату в Браслав", - подчеркнула Ирина Умпирович.-0-