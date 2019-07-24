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В Браславском районе чествовали первого комбайнера-двухтысячника

Регионы 24.07.2019 | 15:20
Сергей Зеленкевич
Сергей Зеленкевич
Уборочная кампания Новости темы Уборочная кампания
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24 июля, Браславский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Браславском районе сегодня чествовали первого комбайнера-двухтысячника Сергея Зеленкевича, передает корреспондент БЕЛТА.

Передовик жатвы трудится на полях ОАО "Березовый край" Браславского района, которое входит в состав Глубокской интеграционной структуры. Комбайнер Сергей Зеленкевич первым в стране намолотил 2 тыс. т зерна. Сегодня с этим достижением агрария поздравил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, руководитель Браславского района Александр Боданин и генеральный директор ОАО "Глубокский комбикормовый завод" Олег Скрабневский. Они вручили передовику грамоту, подарки и денежную премию.

Николай Шерстнев и Сергей Зеленкевич
Николай Шерстнев и Сергей Зеленкевич

В сельском хозяйстве Сергей Зеленкевич трудится 10 лет, работает на Глубокском комбикормовом заводе. Сейчас прикомандирован на время страды в Браславский район. "В детстве работал с дядей, был помощником на комбайне "Палессе". Сельское хозяйство заинтересовало, позже самостоятельно работал на "Палессі", сейчас дали импортную технику. Главное, чтобы погода была хорошая", - сказал Сергей Зеленкевич.

Западные районы Витебской области больше всего пострадали от жары, но за счет центральных и восточных регионов планируется компенсировать недостающее. Урожай ожидается гораздо выше уровня прошлого года. "Это исторический момент, чтобы на Витебщине, а не в более теплых регионах первым в стране появился двухтысячник. Если погода позволит собрать все выросшее, то не исключено, что у нас будет рекордный валовой сбор. Но главное здесь технология. Когда она выдержана, то вне зависимости от погоды получишь максимальный урожай", - отметил руководитель области Николай Шерстнев. Он пожелал передовику не сбавлять темпы и держаться в лидерах уборочной кампании.

Руководитель ОАО "Березовый край" Андрей Мацук рассказал, что сейчас на полях хозяйства работают девять комбайнов, в ближайшее время подключатся еще три. Всего убрано около 30% площадей. "Урожайность составляет 39 ц/га, ввиду засухи (выпало всего 7% осадков от нормы) это хороший результат. По технологиям сработали хорошо, провели своевременно подкормку и химобработку", - добавил директор.

Всего в Витебской области зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать на площади 354 тыс. га. Сейчас убрано более 5% площадей.-0-

Фото Александра Хитрова

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Браслав, уборочная
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