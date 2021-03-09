В Бресте 10 марта начнут вакцинировать от коронавируса работников образования и соцзащиты

9 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с 10 марта начнется иммунизация работников образования и социальной защиты от коронавируса. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.
"С 10 марта начинается иммунизация работников образования и соцзащиты против инфекции СОVID-19 российской вакциной "Спутник V". Это следующие категории, вслед за медицинским персоналом, которые будут вакцинированы", - написал Александр Рогачук.
По его словам, с апреля планируют начать делать прививки от коронавируса остальным жителям города. "Все желающие могут записаться заранее в территориальной поликлинике у своего участкового терапевта либо по телефону кол-центра. Информация о номерах телефонов размещена на сайтах учреждений здравоохранения и информационных стендах", - добавил глава города.-0-