В Бресте 15 декабря проведут электронную ярмарку вакансий для электромеханического завода

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Электронную ярмарку вакансий проведут 15 декабря для ОАО "Брестский электромеханический завод", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

С предложениями предприятия и условиями труда соискатели смогут ознакомиться на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00. Также в онлайн-режиме можно будет получить консультацию кадровой службы, направить резюме, получить приглашение на собеседование. Телефон кадровой службы предприятия 32-19-11.

"Предприятие нуждается в кадрах, в основном в представителях рабочих профессий. Например, есть вакансии электросварщика, оператора автоматических и полуавтоматических линий, шлифовщика, токаря-расточника, слесаря-инструментальщика, фрезеровщика. Ожидается, что на ярмарке будет заявлено 20-30 вакансий. Возможны ученические места: будут брать людей без профессии и обучать на месте", - рассказала Инна Новожилова.

Специалист обратила внимание, что сейчас большой спрос на кадры в сферах производства, легкой промышленности, торговли, общественного питания, транспорта, здравоохранения. В городе насчитывается почти 2,6 тыс. вакансий, около 70% из них - по рабочим специальностям. Многие предприятия приглашают людей без квалификации и обучают их профессии с последующим трудоустройством.

В областном центре с начала года за содействием в трудоустройстве обратились 5350 человек. Специалисты службы занятости помогли найти работу 4135 брестчанам. На учете в качестве безработных состоит 351 человек.-0-