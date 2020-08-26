В Бресте 35% городского бюджета направляют на сферу образования

26 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 35% городского бюджета направляют на финансирование сферы образования. Об этом сегодня сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук на августовском педсовете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый третий рубль в городском бюджете направляется на содержание системы образования, прежде всего на заработную плату педагогических работников. Обеспечиваем бесперебойное и регулярное финансирование расходов, - подчеркнул Александр Рогачук. - Все учреждения образования готовы к новому учебному году. Удалось подготовить их с использованием и бюджетных, и спонсорских средств. Отложили на следующий год ремонт двух пищеблоков в школах. Как только ситуация с пополнением городского бюджета улучшится, вернемся к этой работе. Возможно, в период обучения, с минимальными неудобствами для школьников".

В День знаний в Бресте свои двери распахнут 52 учреждения общего среднего образования. За парты сядут около 42 тыс. школьников. В том числе первый звонок прозвенит примерно для 5 тыс. мальчиков и девочек. Это на 250 человек больше, чем в 2019/2020 учебном году. Такая тенденция наблюдается в областном центре последние 10 лет.

Учеников примут обновленные учреждения образования. Где необходимо, были отремонтированы кровля, освещение, пожарные сигнализации. Работы профинансированы из городского бюджета. "Основное внимание мы уделили приобретению оборудования для пищеблоков. Купили около 50 единиц различной техники. Это протирочные машины, жарочные шкафы, плиты, картофелечистки, холодильное оборудование", - рассказал начальник отдела по образованию горисполкома Анатолий Носков. За внебюджетные средства некоторые школы, гимназии и городской лицей приобрели компьютерную технику.-0-