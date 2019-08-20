20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте, Барановичах и Пружанах за ночь выпало около декадной нормы осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ "Брестоблгидромет" Светлана Жогальская.
"Сегодня ночью погода в Брестской области определялась прохождением активного фронтального раздела. На большей части территории прошли грозовые дожди, местами сильные. В Бресте, Барановичах и Пружанах выпало около декадной нормы осадков. В Ивацевичском и Пружанском районах ветер усиливался до 16-20 м/с", - отметила Светлана Жогальская.
По информации РУП "Брестэнерго", из-за неблагоприятных погодных условий в ночь с 19 на 20 августа в регионе нарушалось электроснабжение 119 населенных пунктов, 62 молочно-товарных ферм, нескольких зерносушильных комплексов. Больше всего нарушений и обрывов проводов зафиксировано в Пружанском, Брестском, Кобринском, Жабинковском районах, частично - в Ивановском и Ивацевичском.
По состоянию на 9 часов утра оставались отключенными 17 населенных пунктов в Пружанском районе, три - в Брестском, один - в Барановичском.
"К обеду планируется полное подключение потребителей. В настоящее время над восстановлением электроснабжения в населенных пунктах трудятся около 30 энергетиков в составе 10 аварийных бригад", - дополнили в "Брестэнерго".-0-
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