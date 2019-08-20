20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте, Барановичах и Пружанах за ночь выпало около декадной нормы осадков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией ГУ "Брестоблгидромет" Светлана Жогальская.

"Сегодня ночью погода в Брестской области определялась прохождением активного фронтального раздела. На большей части территории прошли грозовые дожди, местами сильные. В Бресте, Барановичах и Пружанах выпало около декадной нормы осадков. В Ивацевичском и Пружанском районах ветер усиливался до 16-20 м/с", - отметила Светлана Жогальская.

По информации РУП "Брестэнерго", из-за неблагоприятных погодных условий в ночь с 19 на 20 августа в регионе нарушалось электроснабжение 119 населенных пунктов, 62 молочно-товарных ферм, нескольких зерносушильных комплексов. Больше всего нарушений и обрывов проводов зафиксировано в Пружанском, Брестском, Кобринском, Жабинковском районах, частично - в Ивановском и Ивацевичском.

Нарушенное из-за непогоды электроснабжение восстанавливают в Брестской и Минской областях "По состоянию на 6.00 20 августа еще продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в некоторых населенных пунктах Брестской и Минской областей", - сказано в сообщении.

По состоянию на 9 часов утра оставались отключенными 17 населенных пунктов в Пружанском районе, три - в Брестском, один - в Барановичском.

"К обеду планируется полное подключение потребителей. В настоящее время над восстановлением электроснабжения в населенных пунктах трудятся около 30 энергетиков в составе 10 аварийных бригад", - дополнили в "Брестэнерго".-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь