В Бресте борются с гололедом - на улицах работают 180 человек и 15 единиц техники

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на борьбу с гололедом вышли 180 человек и 15 единиц техники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском ЖКХ.

"В связи со сложными погодными условиями коммунальные службы проводят антигололедные мероприятия. С 6.00 15 машин обрабатывают проезжую часть песко-соляной смесью. В первую очередь техника проходит по наиболее опасным и сложным участкам - путепроводам, мостам, магистральным улицам. Тротуары посыпают 120 дворников, дополнительно привлечены к этой работе 60 человек из участка по озеленению. При необходимости предусмотрен круглосуточный график работы. В целом ситуация контролируемая", - отметили в ЖКХ.

В Бресте сегодня ожидается снег. На очистку улиц готовы выйти 32 машины. При необходимости может быть задействована дополнительная техника.

ГАИ рекомендует водителям в гололед проявлять повышенную внимательность и осторожность при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, перекрестков, дворовых территорий, выбирать безопасную скорость движения. Пешеходам также стоит аккуратно и не спеша переходить дорогу.-0-