В Бресте часть отделений облбольницы и кожвендиспансер приступают к профильной работе

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте часть отделений областной больницы и кожвендиспансер приступают к профильной работе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Сегодня после проведения мероприятий по дезинфекции приступают к профильной работе Брестский областной кожвендиспансер, а также ревматологическое, неврологическое, гастроэнтерологическое отделения Брестской областной больницы", - отметили в пресс-службе.
В Брестской области к оказанию плановой медпомощи уже приступили многие учреждения здравоохранения. Среди них отделение торакоабдоминальной хирургии и трансплантации, а также кардиохирургическое отделение Брестской областной клинической больницы, отделения Брестского областного онкодиспансера, гинекологические отделения в Брестском областном роддоме и Брестской областной больнице, онкодиспансер Барановичей. Это касается и гастроэнтерологического и эндокринологического отделений Пинской центральной больницы, гинекологического отделения Березовской ЦРБ имени Э.Э.Вержбицкого, терапевтического отделения Дрогичинской ЦРБ, гинекологического отделения Ивановской ЦРБ, неврологических отделений Ивацевичской ЦРБ, а также Кобринской ЦРБ.-0-