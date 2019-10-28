В Бресте число находящихся в социально опасном положении детей уменьшилось

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте уменьшилось число детей, находящихся в социально опасном положении, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию горисполкома Анатолий Носков.

За январь-сентябрь 251 ребенок из 155 семей признан находящимся в социально опасном положении. Это на 56,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (573 ребенка из 378 семей). Одновременно на 22% больше детей выведено из социально опасного положения: за 9 месяцев от этого статуса избавились 383 ребенка из 249 семей (за аналогичный период 2018-го - 338 детей из 210 семей). Нуждающимся в государственной защите признан 31 ребенок из 18 семей (60 детей из 36 семей - в прошлом году).

Выполнению требований декрета №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" посвятили очередное заседание горисполкома. Как отметил первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук, в Бресте удалось сдержать рост социального сиротства и уменьшить число детей, находящихся в социально опасном положении. Позитивная тенденция в том числе обусловлена вступившим с 1 февраля этого года постановлением Совета Министров, которое утвердило новые порядок и критерии признания детей находящимися в таком положении.

С того момента, как ребенка изымают из семьи, его родители становятся лицами, обязанными возмещать расходы на содержание детей, находящихся на гособеспечении. На 1 октября в Бресте проживал 191 такой ребенок, расходы на содержание которых обязаны возмещать 292 родителя. Более половины из них проживают на территории города. По данным управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома, с начала года поступили определения о трудоустройстве в отношении 89 обязанных лиц. В целом сложившая система работы по выполнению требований декрета позволила увеличить процент взыскания средств с обязанных лиц и улучшить работу по профилактике семейного неблагополучия, констатировали участники заседания.

Вместе с тем отмечен недостаточный обмен информацией между органами внутренних дел и учреждениями образования о фактах семейного неблагополучия. Также необходимо повысить требовательность к своевременному трудоустройству обязанных лиц и взысканию с них денежных средств на содержание детей. В итоговом решении определены задачи структурным подразделениям горисполкома, учреждениям и ведомствам по неукоснительному исполнению требований декрета. В работе заседания принимали участие представители прокуратуры.-0-