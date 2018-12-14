В Бресте дан старт областному благотворительному проекту "Елка желаний"

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня дан старт областному благотворительному проекту "Елка желаний", его участниками стали более 30 детей и молодых людей, которые борются с тяжелыми заболеваниями, передает корреспондент БЕЛТА.
Акция проходит в регионе уже в пятый раз, она становится все более масштабной. В этом году приглашения для участия в ней получили ребята практически со всех районов Брестской области. По предложению организаторов дети и молодые инвалиды, борющиеся с онкологией, заболеваниями крови, нервной системы, в преддверии Рождества и Нового года написали письма со своими сокровенными желаниями. Сегодня их поместили в красные рукавички, которыми украсили новогоднюю елку.
В исполнении мечты помогут представители Белорусского республиканского союза молодежи и пионерской организации. "Ожидаем, что к акции присоединятся более 15 предприятий, откликаются индивидуальные предприниматели, общественные организации, силовые ведомства. Прекрасно, что проект позволяет привлечь много неравнодушных людей, которые помогают исполнить заветную мечту нуждающегося в чуде ребенка", - отметила главный специалист областного комитета БРСМ Светлана Мирчук.
Большинство ребят, поскольку редко выходят из дома и имеют узкий круг общения, просят в подарок гаджеты - смартфоны и планшеты. Некоторые хотели бы получить на Новый год фотоаппарат, квадрокоптер, средства для реабилитации. Среди необычных желаний - набор отверток и шуруповерт.
Через месяц участников "Елки желаний" вновь соберут в Бресте. В старый Новый год будет организован большой праздник, во время которого гостям вручат долгожданные подарки.
"Елка желаний" является одним из центральных мероприятий республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество". В Брестской области она объединит более 50 тыс. человек. Организаторами акции являются ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" и ОО "Белорусская республиканская пионерская организация".-0-
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