В Бресте детсад в многоэтажке планируют открыть в апреле

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте весной откроется первый в городе встроенный в многоэтажный дом детский сад. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"На завершающей стадии находится пилотный проект строительства встроенного в жилой дом детского сада в микрорайоне ЮЗМР-4 по ул.Колесника. Здесь уже завершены все строительные работы, проводим внутреннюю отделку и комплектацию мебелью", - написал Александр Рогачук.

По словам председателя горисполкома, приемка детсада должна состояться в феврале. После этого администрация Московского района объявит о начале приема документов для набора детей и формирования групп.

"Планируем, что уже в апреле детский сад начнет полноценно функционировать, - сказал Александр Рогачук. - Если такой формат зарекомендует себя положительно, будем его использовать в других районах города".-0-