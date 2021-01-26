В Бресте для расчистки улиц от снега привлекли технику организаций

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26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте для расчистки улиц от снега, который принес с собой циклон "Ларс", привлекли дополнительно технику организаций. Такую информацию разместил в своем Telegram-канале председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА. В связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. "В настоящее время на уборке городских территорий работает 26 пескоразбрасывателей, 9 тракторов, 10 погрузчиков. На уборке тротуаров и дворовых территорий трудятся порядка 350 дворников. Согласно решению горисполкома "Об организации уборки города в зимний период 2020/2021 года" начали привлекать дополнительно технику организаций Бреста. Сегодня дополнительно задействовано 5 погрузчиков и 4 грейдера", - пишет мэр. Налипание мокрого снега вызывает нештатные ситуации. Так, зафиксировано 12 обращений в службу 115 в связи с падением деревьев на проезжую часть и тротуары. Все они оперативно убраны и не создали затруднений для движения транспорта и пешеходов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!