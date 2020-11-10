В Бресте до 10 декабря отменили массовые мероприятия в закрытых помещениях

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский горисполком принял решение с 10 ноября до 10 декабря ограничить работу объектов массового скопления людей. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.
Для предупреждения распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных новым видом коронавируса, в Бресте после 23.00 не будут работать объекты общественного питания, дискотеки, ночные клубы, кальянные, боулинг, бильярдные, компьютерные клубы, развлекательные и игорные заведения. В городе на месяц отменили проведение выставок, презентаций, ярмарок и других мероприятий в закрытых помещениях. В торгово-развлекательных центрах, магазинах нельзя будет организовывать групповые презентации, дегустации, рекламные акции и другие активности.
Александр Рогачук призвал брестчан не пренебрегать защитными масками в общественных местах, в том числе в транспорте. Рекомендуется минимизировать свои контакты вне дома и соблюдать правила дистанцирования.-0-