В Бресте и области подорожал проезд в общественном транспорте

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области повышены тарифы на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении. Такое решение Брестского облисполкома опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади троллейбусами, автобусами с разрешенной максимальной массой более 5 тыс. кг на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении за одну поездку повышен с Br0,60 до Br0,70. А предельный максимальный тариф на городские перевозки на экспрессных маршрутах - с Br0,70 до Br0,80.

На одну копейку выросли предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за 1 км проезда. На обычных маршрутах новый размер тарифа - Br0,09, на скоростных - Br0,11, на экспрессных - Br0,12, на дополнительных рейсах - Br0,11.

Также изменилась стоимость месячных проездных билетов многоразового пользования на городские перевозки пассажиров троллейбусами, автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении. В Бресте проездной на месяц на автобус либо троллейбус можно приобрести за Br31,5, на оба вида транспорта - за Br42,04. В Барановичах, Пинске и Кобрине автобусный проездной обойдется в Br30,67, других городах области - Br26,77.

Решение облисполкома вступает в силу после его официального опубликования.-0-