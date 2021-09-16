16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте юристы бесплатно проконсультируют граждан в честь Дня народного единства. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

Акция по бесплатному консультированию граждан, приуроченная ко Дню народного единства, пройдет 17 сентября в помещении Брестской областной нотариальной палаты по адресу: город Брест, улица Мицкевича, 3. Принимать будут с 14.30 до 17.00.

Специалисты дадут ответы на вопросы, входящие в компетенцию нотариусов, адвокатов, органов принудительного исполнения, органов, регистрирующих акты гражданского состояния, управления фонда социальной защиты населения, а также по другим вопросам, относящимся к сфере юстиции.

Предварительно записаться можно по телефону +375 162 21-25-29.

Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.-0-