В Бресте к 14 февраля обустроят фотозону и площадки для продажи цветов

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте к 14 февраля обустроят тематическую фотозону и площадки для продажи живых цветов. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Вторая-третья декады февраля и начало марта богаты на праздничные даты. Прорабатываем варианты (с помощью различных интересных оформлений) создания в Бресте соответствующей атмосферы и хорошего настроения. Ближайший повод - День святого Валентина", - написал Александр Рогачук.

В частности, 13 и 14 февраля в городе организуют продажу живых цветов. Тюльпаны, розы и другие цветы можно будет купить во всех микрорайонах. Продукцию готовы реализовывать 40 продавцов на 27 площадках.

"Фишкой станет установка в районе пересечения проспекта Машерова и бульвара Космонавтов главного символа праздника - большого сердца размером 2,5х2,5 м. Получится своеобразная фотозона, - добавил председатель горисполкома. - Основные задумки в праздничном оформлении города реализуем к Международному женскому дню, чтобы порадовать наших прекрасных брестчанок".-0-