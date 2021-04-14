В Бресте ключевым объектом субботника станет строящийся медцентр

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте ключевым объектом республиканского субботника, который пройдет 17 апреля, выбран строящийся многопрофильный медицинский центр. Прилегающую территорию благоустроят и высадят деревья, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Строительство учреждения здравоохранения в заречной части города планируют завершить до конца года. Ожидается, что уже в следующем году медцентр примет первых пациентов. Там разместятся взрослая поликлиника на 500 посещений в смену и детская на 600. В женской консультации смогут принимать 190 пациенток. Для жителей юго-западных микрорайонов это очень важный объект, поскольку в этой части города проживают более 100 тыс. человек. Жилищное строительство там продолжается, и население будет увеличиваться.

Также в областном центре на ул.Зубачева установят 13 стел в аллее "Их именами названы улицы Бреста". Брестчане будут наводить порядок в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", парках и других зеленых зонах, акватории Мухавца.

К субботнику присоединятся жители всех районов области. Например, в Барановичском районе будут высаживать деревья, убирать придорожные полосы, наведут порядок в оздоровительном центре и на территории лыжероллерной трассы. В Березовском районе займутся озеленением рекреационных зон в жилых кварталах, уборкой на территории кляштора картезианцев. В Брестском районе в этот день будут благоустраивать новую рекреационную зону "Птичий дом" в агрогородке Чернавчицы, а также спортплощадку в школе агрогородка Черни. Жители Ляховичского района экологическую акцию проведут в бывшей усадьбе Рейтанов в деревне Грушевка. В Столине планируют высадить деревья возле здания РОЧС, очистить набережную реки Копанец. В Каменецком районе время посвятят уборке городского парка, в районе появится аллея народного единства.

Половину заработанных на субботнике денег планируется перечислить Минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению и частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19 для обеспечения доступности вакцинации для населения. Оставшиеся 50% средств останутся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома.-0-