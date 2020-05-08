В Бресте ко Дню Победы запустили тематический троллейбус и организовали фотоэкспозицию

8 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте ко Дню Победы запустили по городу тематический троллейбус и организовали фотоэкспозицию на набережной, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Набережная Мухавца - одна из популярных зон отдыха среди брестчан. В преддверии Дня Победы здесь установили тумбы с фотографиями военной тематики. Инициативу горисполкома поддержали банк ВТБ и мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой". На снимках можно рассмотреть скульптурные композиции, Вечный огонь цитадели, ее архивные кадры.

"Это еще одна возможность напомнить людям о событиях военных лет. Мы должны чтить память защитников. Передавать из поколения в поколение эту историю, чтобы не допустить в будущем ее повторения, - уверен первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук. - В Бресте проживают 360 ветеранов Великой Отечественной войны и пострадавших от ее последствий, в том числе 90 участников боевых действий. Стараемся дойти до каждого, поздравить с Днем Победы и поблагодарить за мирное небо над головой, вручить юбилейные медали и подарки".

Еще один проект к 75-летию Великой Победы подготовил Брестский областной краеведческий музей, где открылась выставка "Не смолкнет слава тех великих лет". Экспонируются более 80 предметов, большая часть из них - впервые. Это материалы из послевоенных раскопок в Брестской крепости и Северном городке, обмундирование и личные вещи военнослужащих, прославившихся на фронтах Великой Отечественной войны. Выставку дополняют произведения живописи, прикладной графики, фалеристики, оружия и снаряжения.

Сегодня от стен краеведческого музея в свой первый рейс отправился тематический троллейбус. В его салоне разместилась выставка, посвященная юбилею Победы. Представлены репродукции плакатов времен войны и картины. "Проект реализовали совместно с троллейбусным парком Бреста. С экспозицией пассажиры тематического троллейбуса могут познакомиться до конца года", - отметил директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков.-0-