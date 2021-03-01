В Бресте могут появиться новые электронные проездные

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте прорабатывают возможности внедрения новых видов электронных проездных билетов. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука.

"Прорабатываем возможность внедрения в городе новых видов электронных проездных билетов. Совместно с разработчиками приложений TIX, Cashew и "Оплати" рассматриваем различные варианты", - написал Александр Рогачук. Планируется, что в Бресте будут проездные на 5, 10, 20, 30, 40, 50 и 60 поездок. Может появиться возможность купить билет, который будет действовать 1, 3, 7 и 10 календарных дней (как общий, так и отдельно для троллейбуса и автобуса), месячный проездной, а также с условием использования только в рабочие дни.

Ранее глава Брестского горисполкома анонсировал, что в областном центре в этом году может выйти на линию первый электробус. "Прорабатываем варианты приобретения пилотного экземпляра. Определились, что он будет курсировать от центральной городской больницы до автовокзала. По итогам года рассмотрим варианты постепенного увеличения электробусов с учетом всех составляющих - цен, строительства зарядных станций, эксплуатационных расходов по сравнению с троллейбусами и автобусами", - пояснил Александр Рогачук.

По его словам, местные власти нацелены на то, что в нынешней пятилетке количество электробусов на городских маршрутах будет постоянно расти.-0-