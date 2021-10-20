20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте может появиться улица имени митрополита Филарета. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Неоднократно писал, что к теме наименования/переименования улиц подходим основательно и скрупулезно, учитываем многие мнения и аспекты. Основываясь на многочисленных обращениях в горисполком, плотно занимаемся вопросом придания улицам города Бреста знаковых имен - митрополита Филарета и Михаила Иоффе. Это личности, известные всем брестчанам и не требующие дополнительных характеристик", - подчеркнул Александр Рогачук.

По словам председателя горисполкома, рассматривается возможность названия улиц не только в новых микрорайонах, но и переименования существующих в центральной части города. "Мы еще в начале пути. Нам важно услышать как можно больше мнений и предложений. Можете присылать свои письма на электронный адрес brest.gorispolkom@yandex.by", - написал Александр Рогачук.-0-