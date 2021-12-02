В Бресте можно будет оплатить проезд через Telegram или мобильный банк

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с 7 декабря официально запустят сервис онлайн-оплаты проезда T-Pay через Telegram или мобильный банк, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проект реализован ЕРИП совместно с IBA Group при поддержке Брестского горисполкома для КУП "Брестский общественный транспорт". В тестовом режиме система заработает во всех рейсовых автобусах и троллейбусах областного центра. В перспективе она также может быть внедрена в пригородных и в междугородних направлениях, которые обслуживаются брестским перевозчиком.

Для онлайн-оплаты проезда нужно скачать приложение T-Pay из Play Market или воспользоваться Telegram-ботом. Далее пассажир проходит простейшую регистрацию в системе, указав свой номер телефона и электронную почту. Также на смартфоне должно быть установлено банковское приложение. После этого можно свободно пользоваться сервисом.

В салоне транспорта размещены наклейки сервиса T-Pay с ID транспорта в виде QR-кода и обычного текста. Пассажир сканирует QR-код в приложении или просто пересылает Telegram-боту фото с QR-кодом или ID транспорта. Система покажет, на каком сейчас маршруте этот транспорт, уточнит количество билетов и предложит оплатить проезд через мобильный банкинг. Цена билета аналогична стоимости бумажного талона - 70 копеек.

"Платить за проезд в Бресте станет проще, поскольку оплата производится с помощью практически любого мобильного банкинга. Пассажирам больше не нужно заводить и пополнять электронный кошелек в специфическом платежном приложении - достаточно нескольких кликов в привычном мобильном банкинге. Важно и то, что сервис будет работать на любом транспорте и маршруте, включая пригородные и междугородние рейсы", - отметили разработчики.

Кроме того, сервис позволяет создавать различные тарифы - не только от начальной до конечной остановки, но и по километражу, времени или остановкам, что актуально для пригородного и междугороднего транспорта. В ближайшее время появится поддержка проездных. Также разработчики уже тестируют виртуальные проездные и возможность удаленно бронировать места в автобусах дальнего следования.-0-