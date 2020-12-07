В Бресте на аукцион выставляют участок для строительства жилкомплекса рядом с гребным каналом

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 15 декабря планируют провести аукцион по продаже участка для строительства жилого квартала рядом с гребным каналом, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор городского центра по управлению недвижимостью Сергей Малик.

Речь идет о земельном участке площадью более 10 га, который находится на улице Октябрьской революции. Он предназначен для строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, объектами торговли и паркингом. На аукционе будет продаваться право заключения договора аренды земельного участка на 50 лет. Начальная цена лота - почти Br1 млн 643 тыс. Подать заявку на участие нужно в центр по управлению недвижимости до 17.30 9 декабря.

"За последнее время это самый крупный земельный участок, который выставляется на торги. Там развитая инфраструктура, предусматривается строительство магазинов. Район привлекательный, живописное место - фактически на берегу гребного канала", - отметил Сергей Малик.

Также в начале 2021 года планируется выставить на аукцион земельный участок в районе Лысой Горы. Его площадь - около 4 га. Помимо этого, разработаны три проекта детальных планировок на кварталы жилой застройки в микрорайоне ЮЗМР-1, на территории бывшего военного городка Южный-1 (границы ул.Краснознаменная и Сябровская) и практически по соседству с ним, в районе ул. Рокоссовского и Винника.

"Когда будут готовы проекты детальной планировки, эти районы поэтапно начнут застраиваться. Участки будут нарезаться на более мелкие и предлагаться на аукционе. Застройщикам их предложат для возведения многоквартирных жилых домов, магазинов. Ориентировочно перспектива начала строительства - конец следующего года", - добавил директор Брестского городского центра по управлению недвижимостью.-0-