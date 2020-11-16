В Бресте намерены воссоздать историческое здание городской думы

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Коммунальное унитарное предприятие "Брестский городской центр по управлению недвижимостью" проведет 3 декабря аукцион на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в историческом центре Бреста, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист КУП Ирина Романова.

На торги выставляется право проектирования и строительства центра досуга с объектом общественного питания по ул.Буденного, 26. Земельный участок расположен в охранной зоне территории историко-культурных ценностей. Сейчас там находятся постройки бывшей пожарной части польских времен, подлежащие сносу. В начале ХХ века на этом месте возвышалась городская дума, разрушенная в годы Первой мировой войны.

Победитель аукциона обязан будет выполнить особое условие - воссоздать дореволюционный вид исторического здания. Для строительства и отделки фасадов будут применяться кирпич и современные высококачественные материалы. Максимальная отметка пола верхнего этажа должна быть не больше 13 м. Все проектные решения воссоздаваемого здания будет утверждать архитектурный градостроительный совет Бреста. Условиями реконструкции предусмотрены парковочные места для автомобилей и велосипедов, вечерняя и праздничная подсветка.

Срок аренды земельного участка площадью 0,2 га - 50 лет. Начальная цена предмета аукциона составляет Br58,2 тыс. Заявления для участия в торгах принимаются в Брестском городском центре по управлению недвижимостью до 27 ноября.-0-

Фото Брестского городского центра по управлению недвижимостью