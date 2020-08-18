В Бресте направили почти Br160 тыс. на закупку коммунальной техники

18 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест часть премии за победу в республиканском смотре санитарного состояния и благоустройства направил на приобретение коммунальной техники и оборудования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском жилищно-коммунальном хозяйстве.

По итогам республиканского смотра за 2019 год Брест признан самым благоустроенным городом Беларуси. За победу областной центр получил Br216 тыс. По решению горисполкома часть денег - Br159,9 тыс. - выделена КУП "Коммунальник" для приобретения специальной техники и оборудования. В частности, предприятие закупило косилку с нулевым радиусом поворота "Феррис".

"Покос травы газонокосилками и триммерами - довольно тяжелый и утомительный труд. Новая техника позволяет выполнять ту же работу с гораздо меньшими физическими нагрузками. Один из ее плюсов в том, что она удобна при обработке самых сложных участков", - пояснили выбор в городском ЖКХ. Новинку уже опробовали на улицах Бреста. Помимо покоса травы эту коммунальную машину можно использовать, например, для уборки листвы и снега, перевозки грузов.

Также брестские коммунальники закупят комбинированную машину, выполняющую функцию по уборке, мойке, поливу и подсыпке дорог. Поставки техники ожидаются в начале осени.-0-