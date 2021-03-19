В Бресте обновляют автопарк скорой медицинской помощи

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брест в марте закупили два автомобиля скорой медицинской помощи. Ориентировочно до конца весны в город прибудет еще четыре новых машины. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Постоянно работаем над обновлением парка автомобилей скорой медицинской помощи. Сегодня посетил автобазу медучреждений Брестского горисполкома, куда на днях закупили два современных автомобиля "Ситроен". Также в марте объявили процедуру закупки еще четырех автомобилей типа "Ситроен", "Форд", "Рено". Ориентировочный срок их приобретения - май", - отметил Александр Рогачук.

Всего на балансе автобазы медучреждений Бреста состоит 139 машин, в том числе 33 автомобиля скорой помощи. Председатель горисполкома обратил внимание, что 17 из них производства российского автопрома. Остальные 16 - марок "Форд", "Ситроен", "Мерседес", "Рено", "Фольксваген".-0-