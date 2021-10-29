В Бресте образцовые водители получили от ГАИ подарки накануне Дня автомобилиста

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники ГАИ вместе с юными инспекторами дорожного движения вышли на улицы города, чтобы поздравить водителей с Днем автомобилиста. Праздник отмечают в последнее воскресенье октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

"День автомобилиста - всенародный праздник. Своим его по праву считают многие люди: водители пассажирского и грузового транспорта, работники ГАИ и дорожных служб, автолюбители. В преддверии этого дня Госавтоинспекция вместе с юными инспекторами дорожного движения провела акцию. Ее цель - привлечь внимание водителей к требованиям, которым должны соответствовать транспортные средства для безопасного передвижения в холодное время года, а также напомнить правила поведения на дороге", - рассказали в ГАИ.

В акции приняли участие юные инспекторы школы №28 Бреста. Дети вручили автомобилистам поздравительные открытки со словами благодарности за безопасное вождение. Водители с большим стажем, которые содержат свои машины в исправном состоянии и не нарушают ПДД, получили в подарок автокосметику и сертификаты на обслуживание автомобиля.

Сотрудники ГАИ обратили особое внимание водителей на соблюдение правил маневрирования и скоростного режима. Также автомобилистам вручили памятки о нюансах эксплуатации транспорта в холодное время года и с некоторыми практическими рекомендациями.-0-

Фото Вадима Якубёнка