В Бресте около 40% городского бюджета в 2021 году направят на здравоохранение

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в 2021 году около 40% городского бюджета планируют направить в сферу здравоохранения. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа народно-хозяйственного комплекса Бреста в 2020 году позволила максимально минимизировать те вызовы, с которыми мы столкнулись. Мы обеспечили горожан практически без перебоев комплексом всех услуг: медицинских, транспортных, коммунальных. Оценивая итоги этого трудного года, хочу сказать, что они достойные. Вместе с тем не нужно списывать недоработки на последствия пандемии. В городе есть много резервов, которые можно использовать, - сказал Александр Рогачук. - Что касается 2021-го, мы не строим иллюзий. Поэтому идем по прогнозу, скорее всего, реалистичному, чем сверхоптимистичному".

Общая сумма городского бюджета в наступающем году составит около Br400 млн. Он будет социально направленным. При этом увеличатся дотации в медицину. Если раньше в эту сферу направляли около трети бюджета Бреста, то в этом году вложения выросли почти до 40%. Такие объемы финансирования решено сохранить и на 2021-й.

"Определяем приоритеты. Будет продолжаться работа по совершенствованию материально-технической базы учреждений здравоохранения. Сейчас работаем над кислородными точками больницы №1, занимаемся реконструкцией кислородной станции в центральной городской больнице", - перечислил несколько примеров председатель горисполкома.

В Бресте продолжат реализовывать проекты по благоустройству рекреационных зон, ремонту дорог, строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры.

"Акцент 2021 года - на повышение благосостояния людей. Весь профицит от налога на прибыль коммунальных предприятий будет резервироваться для повышения заработной платы, прежде всего бюджетников", - добавил мэр.-0-