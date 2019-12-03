В Бресте организовали экологическую акцию "Сохрани зеленую ель"

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в преддверии зимних праздников организовали городскую экологическую акцию "Сохрани зеленую ель", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом туристско-краеведческой и эколого-биологической работы Центра дополнительного образования детей и молодежи Бреста Наталья Иовлева.

"Акция организована в третий раз. В прошлом году к ней присоединились учащиеся 25 учреждений образования города. Надеемся, что в этом году участников будет еще больше, - сказала Наталья Иовлева. - Главная цель - обратить внимание ребят на экологические проблемы, бережное отношение к окружающей среде. Один из способов внести свой вклад в сохранение природы - сделать что-то своими руками".

Детям предлагают смастерить своими руками экоель, а также создать видеоролики, сделать интервью-опрос, написать сочинение или сказку о елке, провести флешмобы и мастер-классы.

Ограничений по использованию материалов для поделки нет. Она может быть изготовлена из материи, стекла, пластика и другого сырья. Главное, чтобы зеленая красавица получилась нарядной. Лучшие работы с 20 декабря будут представлены на тематической выставке в Брестском областном краеведческом музее. Демонстрироваться они будут до 24 января 2020 года.

Авторов, представивших, по мнению жюри, наиболее интересные изделия hand made, наградят дипломами и подарками.

Организаторами экологической акции являются отдел по образованию Брестского горисполкома и Центр дополнительного образования детей и молодежи при поддержке областного краеведческого музея и Брестского мусороперерабатывающего завода.-0-