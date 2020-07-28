В Бресте открыли мини-футбольное поле

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В брестском микрорайоне Восток сегодня, когда город отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, состоялось открытие мини-футбольной площадки, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый спортивный объект обустроили на территории средней школы №24. В распоряжении детей будет комфортная и качественная площадка размером 20х40 м. Белорусская федерация футбола выделила материалы для укладки искусственного газона и ограждения. Из бюджета профинансировали устройство непосредственно основания поля. Эти работы выполняли специалисты КУП "Брестское ДЭП". В целом стоимость объекта составила более Br80,5 тыс.

"В этой школе есть отделение футбола, где занимаются девочки и мальчики. Они любят этот вид спорта, и было бы неправильно оставить их без футбольной площадки. Поэтому было принято решение ее обустроить", - сказал председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов. Ранее АБФФ помогла с обустройством таких же полей средней школе №20 и гимназии №6.

В Беларуси насчитывается более 60 мини-футбольных площадок. В планах увеличивать их количество. "Мы должны постараться в течение трех лет построить такие поля в каждом районном центре. Потом пойдем дальше. По возможности, хотелось бы, чтобы они были в каждой школе", - подчеркнул Владимир Базанов.

По словам главы Администрации Московского района Бреста Андрея Филановича, новая спортплощадка будет доступна не только для учащихся школы №24. "Заниматься там смогут не только школьники, но и жители этого микрорайона. Достигнуты определенные договоренности с федерацией футбола по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры. Есть желание обустроить мини-футбольное поле в гимназии №4, которая тоже находится на Востоке. Постараемся успеть сделать его к 1 сентября", - резюмировал он.-0-

Фото Вадима Якубёнка