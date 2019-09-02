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02 сентября 2019, 10:50

В Бресте открыли самую большую школу в области

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2 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте состоялось торжественное открытие самой большой в области средней школы №11. В церемонии принял участие премьер-министр Беларуси Сергей Румас, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Учреждение образования построено по программе подготовки к тысячелетию города. Символично, что оно распахнуло свои двери накануне официальных торжеств. "Брест - крупный промышленный, транспортный и социально-культурный центр Беларуси. В первую очередь это заслуга его жителей. Город активно готовится к празднованию юбилея, начиная новую страницу летописи второго тысячелетия. По поручению главы государства к этой дате построено 25 значимых объектов, еще три находятся в стадии возведения. Областной центр изменяется на глазах", - отметил Сергей Румас.

Он добавил, что в республике особое внимание уделяется вопросам образования, молодежной политики и создания условий для всестороннего развития детей и молодежи. "Каждый год в регионах открываются детские сады и школы. В Бресте перед началом учебного года появились два новых учреждения образования, где есть все для получения знаний, занятий спортом, развития талантов и приобретения трудовых навыков", - сказал глава правительства во время открытия школы. На память о событии он вручил коллективу сертификат на приобретение интерактивной панели.

Работники объединения "Брестоблсельстрой" начали возводить учреждение образования в октябре 2017 года. На строительство трехэтажного здания и его оснащение из бюджета направлено почти Br33 млн. В одну смену в школе могут заниматься 1480 учеников первых-одиннадцатых классов. Поскольку она размещается в растущем микрорайоне, то обучение будет проходить в две смены. Подано 1960 заявлений, в том числе около 500 - от родителей первоклассников.

"Уверен, что эта школа станет хорошим стимулом, чтобы микрорайон развивался и дальше. Здесь живет много молодых семей (население микрорайона - более 130 тыс. человек). Наполняем инфраструктуру: есть торговые объекты, спортивные, планируем строительство медицинских учреждений. Все делается для того, чтобы жители чувствовали себя комфортно", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он заметил, что эта школа будет самой большой в области, и вручил сертификат на приобретение специальной техники, которая будет большим подспорьем при уборке территории.

Школа действительно впечатляет размерами. Здание спроектировано таким образом, чтобы ученики начальной школы и старшеклассники учились в обособленных блоках. В распоряжении ребят будут более 100 учебных кабинетов, два спортивных, гимнастический, тренажерный и хореографические залы. На улице широкий выбор игровых комплексов и площадок для подвижных игр, обустроен легкоатлетический сектор. Серьезный акцент сделан на безопасности. В здании и по его периметру установлены камеры видеонаблюдения, на входе действует пропускная система контроля доступа, которая считывает данные с индивидуальных карточек учащихся.

Сергей Румас и Анатолий Лис ознакомились с условиями обучения детей, заглянули на урок в один из 18 первых классов. Гости поздравили ребят с первым школьным днем и вручили подарок Президента первоклассникам - красочную книгу "Беларусь - наша Радзіма".-0-

Фото Вадима Якубёнка

Теги
Брест Румас школы
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