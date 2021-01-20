В Бресте открылся прививочный пункт от коронавируса

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте медицинским работникам начали делать прививки от коронавирусной инфекции. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня в Бресте начата иммунизация медицинских работников против коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". Прививочный пункт организован на базе Брестской центральной поликлиники, куда доставлено 1,2 тыс. доз первой партии вакцины", - написал Александр Рогачук.
Мэр добавил, что аналогичные прививочные пункты в ближайшее время будут открыты во всех поликлиниках города. После медиков вакцину от COVID-19 смогут получить работники сфер образования и социальной защиты.-0-