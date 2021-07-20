В Бресте открыты 19 точек вакцинации

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20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с учетом открывшихся в учреждениях города стационарных прививочных пунктов работают 19 точек вакцинации. Такую информацию в своем Telegram-канале разместил председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сейчас в областном центре прививки от коронавирусной инфекции можно получить во всех территориальных поликлиниках, а также в открывшихся в июле точках вакцинации в торговых центрах, других учреждениях. Кроме этого, сформированы 28 выездных бригад, которые по заявкам крупных предприятий проводят вакцинацию по месту работы. "Эпидемическая ситуация в соседних странах, прогнозы специалистов Минздрава Беларуси свидетельствуют об остроте проблемы COVID-19. В Бресте в последнее время не фиксируем уменьшения количества заболевших. По-прежнему борьбе с COVID-19 уделяем и будем уделять приоритетное внимание. Проводим масштабную кампанию иммунизации всех слоев населения как наиболее эффективный способ борьбы с коронавирусом", - отметил мэр. По состоянию на 20 июля в областном центре привиты 36 654 человека. Все желающие получить вакцину могут записаться у своего участкового терапевта или по телефону кол-центра (информация о номерах телефонов размещена на сайтах учреждений здравоохранения и информационных стендах). Александр Рогачук напомнил: согласно постановлению Совета Министров от 14 июля отменена необходимость находиться в самоизоляции тем, у кого есть сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19. При этом он по-прежнему порекомендовал горожанам беречь себя: соблюдать меры эпидемической безопасности, в том числе использовать маски и соблюдать дистанцию.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!