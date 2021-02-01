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01 февраля 2021, 09:06

В Бресте открывается выставка о белорусских Рамсарских угодьях

Фото из архива
Фото из архива

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном краеведческом музее 2 февраля откроется выставка, посвященная 50-летию подписания Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором "Природа и экология" музея Наталья Мурыгина.

Выставка рассказывает о водно-болотных угодьях Беларуси и Брестской области, проблемах и успехах их сохранения, растениях и животных. Вниманию посетителей представят более 100 экспонатов.

В экоэкспозиции представлены гербарии и коллекция мхов, таксидермические копии птиц, фотографии. Особое место в выставке займут предметы быта полешуков, чья жизнь тесно связана с болотистой местностью.

С подбором экспонатов краеведческому музею помогли Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН и Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина. "Мир болот таит в себе много неизвестного, непримечательного на первый взгляд. У нас будет мультимедийная презентация. Можно посмотреть фильмы, услышать голоса птиц. Расскажем последние новости по этой теме. Думаю, выставка будет интересна людям разного возраста", - сказала Наталья Мурыгина.

Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, была создана 2 февраля 1971 года. Беларусь к ней присоединилась в 1999 году, объявив первой Рамсарской территорией заказник республиканского значения "Споровский". Позже такими угодьями стали еще 25 особо охраняемых природных территорий. Почти половина из них располагается в Брестской области.

Выставка о водно-болотных угодьях будет экспонироваться в областном краеведческом музее до 28 февраля.-0-

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