В Бресте отмечается самый низкий за год уровень заболеваемости коронавирусом

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте отмечается самый низкий за весь год уровень заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал председателя горисполкома Александра Рогачука.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации учреждения здравоохранения возвращаются к плановому приему пациентов. Так, со вчерашнего дня Брестская городская больница №1 полностью перешла на обычный режим работы.

"По мнению медиков, учитывая сложившуюся эпидситуацию, сейчас самый благоприятный период для вакцинации населения. В городе в том числе начали прививать детей. На сегодня прививки против COVID-19 получили 20 ребят", - отметил мэр.

По состоянию на 29 декабря, прививку от коронавирусной инфекции сделал почти каждый второй житель Брестской области. Первым компонентом привились более 647 тыс. человек - это 48,8% жителей региона. Полный курс вакцинации прошли более 463 тыс. человек, или 34,9% населения области.-0-