В Бресте памятник воинам-интернационалистам дополнили плитой с именами погибших земляков

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте памятник воинам-интернационалистам дополнили мемориальной плитой с именами земляков, погибших при исполнении воинского долга. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"В этом году мы будем отмечать 33-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. К сожалению, не все брестчане вернулись домой. 30 воинов погибли при исполнении интернационального долга. В конце минувшего года городская организация общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" выступила с инициативой изготовления стелы, на которой будет увековечена память погибших. Поддержали это предложение", - написал Александр Рогачук.

Мемориальную плиту изготовили при финансовой поддержке "Брестоблгаза". Ее работники "Брестского спецпредприятия" установили у памятного знака воинам-интернационалистам. Она гармонично вписалась в общую композицию. Открытие намечено на 15 февраля.-0-

Фото из Telegram-канала председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука