В Бресте перезахоронили останки жертв еврейского гетто

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась церемония захоронения останков жертв еврейского гетто, найденных во время строительных работ в центре города, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прошла на Северном кладбище у памятного знака, где уже покоится прах 1549 евреев, замученных фашистами в годы Великой Отечественной войны. В братской могиле было установлено 120 гробов с останками 1214 жертв еврейского гетто, которые были обнаружены и извлечены военнослужащими 52-го отдельного поискового батальона Министерства обороны в январе-марте этого года. Специально для того, чтобы прах невинно убиенных был предан земле по канонам Торы, из Израиля прибыла группа волонтеров организации ZAKA.

В траурном митинге приняли участие руководители города, представители дипломатических миссий Австрии, Венгрии, Германии, Исландии, Казахстана, Польши, России, Словакии, США, Украины, Чехии, члены еврейских общественных объединений и иудейских религиозных общин Израиля и Беларуси, общественность областного центра.

Открывая митинг, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук сказал: "Сейчас на этом месте мы перезахораниваем частичку нашего сердца, своего возможного будущего. Жаль людей, жаль их не родившихся детей. Они могли бы стать известными политиками, художниками, экономистами, талантливыми артистами, писателями, инженерами, врачами. Эти люди могли стать гордостью нашего города. Их прерванная жизнь - большая потеря для нас, для Бреста, для всей Беларуси. Нельзя забывать эту ужасную страницу истории под названием холокост. Она должна напоминать всем нам, а особенно молодежи, как далеко можно зайти в ненависти, если судить о человеке по цвету кожи, национальности, религии". Мэр заверил, что руководство города и дальше будет проводить работу по увековечению памяти жертв минувшей войны.

Руководитель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин Владимир Черницкий зачитал письмо Всемирного еврейского конгресса. "Белорусское правительство и горисполком Бреста продемонстрировали исключительную порядочность и почтение к памяти еврейских жителей города, хладнокровно расстрелянных фашистами в годы войны", - говорится в обращении.

Признательность за усилия по сохранению памяти о холокосте высказал и председатель комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Пол Пекер. "Мы никогда не должны допускать, чтобы такое зло совершалось против евреев или любых других людей. Мы должны подтвердить свой долг бороться с растущей волной антисемитизма и всех других форм фанатизма, которые угрожают нас снова погрузить во мрак. Я глубоко признателен белорусскому правительству и местным властям, чьи обширные усилия по сохранению еврейского наследия восхищают и ценят многие в правительстве США и во всем мире", - отметил Пол Пекер.

Заслуженная артистка России брестчанка Елена Воробей назвала сегодняшнее событие личным. "Геноцид уничтожил практически всю мою семью. Для меня у этих могил есть конкретные имена. Часть моих родных погибла от рук нацистов на Бронной Горе, часть - в пинском гетто, часть - в брестском. То, что два человека из нашей семьи прошли через эти жернова истории, - просто чудо", - сказала артистка. Она поблагодарила всех, кто несет эту боль потерь через десятилетия, чтит и помнит погибших предков, для того чтобы больше никогда не повторились ужасы войны.

У братской могилы была совершена поминальная молитва. Участники церемонии почтили память жертв войны минутой молчания. Каждый бросил по три горсти земли, которую привезли с места обнаружения останков.-0-

Фото Вадима Якубёнка