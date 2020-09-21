В Бресте планируют приобрести около 10 троллейбусов с автономным ходом

21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте планируют приобрести около десяти троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовал председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.
"С появлением в последние годы новых и расширением существующих жилых микрорайонов объективно назрела корректировка схем движения общественного транспорта. В частности, рассматриваем возможность приобретения порядка 10 троллейбусов с увеличенным автономным ходом для изменения маршрутов №2 и №6", - рассказал Александр Рогачук о планируемых изменениях маршрутной сети города.
Маршрут №2 позволит связать микрорайон Восток с юго-западной частью Бреста, частично пройдя через Ковалево. Протяженность составит 21,6 км. Из них на автономном ходу троллейбус проедет 9,2 км. Измененный маршрут №6 соединит новый микрорайон Лагуна с Востоком и Брестской областной больницей.
Ранее председатель Брестского горисполкома сообщил, что для областного центра разработана схема движения электробусов. Маршрут обозначен номером 10. Он должен связать автовокзал и Центральную городскую больницу.-0-