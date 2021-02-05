В Бресте планируют реконструировать ТЭЦ

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте увеличат мощности системы централизованного теплоснабжения. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

В областном центре прорабатывают технические решения и предложения по организации и развитию системы централизованного теплоснабжения на период до 2030 года, с перспективой до 2035-го. "Сразу скажу, что в настоящее время имеющихся источников достаточно, чтобы в полной мере обеспечивать тепловой энергией жилой фонд Бреста и промышленный. Вместе с тем город развивается. Согласно новому генеральному плану появляются новые микрорайоны. Соответственно увеличивается и нагрузка на имеющиеся теплоисточники", - написал Александр Рогачук.

В перспективе в Бресте намечено реконструировать ТЭЦ, предусматривается увеличение ее мощности. В планах - оптимизация трех котельных "Брестэнерго" (двух в микрорайоне Восток и одной в Южном), развитие местного котельного хозяйства. Александр Рогачук добавил, что новый район застройки на улице Лейтенанта Рябцева будет полностью обеспечиваться новыми теплоисточниками городской коммунальной собственности.-0-