В Бресте планируют создать производство молдавских вин

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Инвестор из Молдовы рассматривает возможность создания в Бресте производства вина, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

"На одной из выставок в Минске брестская делегация познакомилась с руководством группы компаний из Молдовы, которая производит винную продукцию. Тогда мы обсуждали возможность размещения производства в Бресте, - рассказал Вадим Кравчук. - На прошедшем в Гомеле Дне города молдавские партнеры подтвердили свои намерения по вложению капитала в открытие своего представительства в Бресте".

Молдавского инвестора заинтересовала логистическая привлекательность Бреста, особенно западное направление. Город готов предоставить подходящую для размещения производства площадку, в том числе на территории свободной экономической зоны.

"В городском центре недвижимости есть около 10 тыс. кв.м, подходящих для размещения производств. На свободных площадках находятся здания и сооружения, подведены коммуникации. Рассчитываем в этом году решить все организационные вопросы. Постараемся сделать так, чтобы в 2021 году предприятие уже заработало", - отметил первый зампредседателя горисполкома.

Инвестор предлагает установить в Бресте линию розлива молдавских вин. Также ему нужны складские помещения для хранения тары и готовой продукции. На производстве может быть создано не менее 25 рабочих мест.-0-