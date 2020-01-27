В Бресте почтили память жертв холокоста

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня почтили память жертв холокоста: митинг-реквием состоялся у мемориального знака узникам гетто, передает корреспондент БЕЛТА.

Во всем мире 27 января является Международным днем памяти жертв холокоста. В этот день в 1945 году были освобождены узники концентрационного лагеря Аушвиц в Освенциме. У памятного знака в Бресте собрались представители местных органов власти, дипломатического корпуса, общественных организаций, религиозных общин, школьники, молодежь.

По традиции раввин Бреста Хаим Рабинович прочел на иврите поминальную молитву.

"Здесь собрались люди, неравнодушные к тем событиям, которые случились 75 лет назад. Мы сегодня обращаемся к памяти тех, кто погиб в Освенциме, Собиборе, Бабьем Яре, на Бронной Горе и в других местах, где были убиты невинные люди - 6 миллионов евреев, в том числе 162 тыс. из Брестской области", - сказал председатель Брестской иудейской религиозной общины "Эмуна" Борис Брук.

В годы войны еврейская община города была полностью уничтожена. С июня 1941-го по октябрь 1942 года нацисты убили 34 тыс. узников гетто. Впрочем, точное их количество доподлинно неизвестно. О масштабах трагедии свидетельствует в том числе и страшная находка, обнаруженная год назад во время строительных работ в центре города: из земли были извлечены останки 1214 жертв брестского гетто.

"Сохранение памяти об этом - самое главное, что мы можем сегодня сделать, передав молодежи все, что мы знаем об ужасах нацизма, научив их ответственности за сегодняшний день, не быть равнодушными к любому проявлению агрессии. Никому не дано знать, что было бы и чего бы не было, если бы не катастрофа. Но мы знаем, что нужно для того, чтобы она не повторилась", - отметила председатель Брестского городского еврейского общественного объединения "Бриск" Регина Симоненко.

Необходимость сохранять память и историческую правду о событиях 75-летней давности стала лейтмотивом выступления консулов Украины, Польши, России, Казахстана. Дети прочитали пронзительные стихи о безвинных жертвах войны. Митинг завершился минутой молчания. Участники церемонии возложили к памятному знаку венки и цветы.-0-

Фото Вадима Якубёнка