В Бресте почтили память жертв холокоста

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня прошла траурная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв холокоста, передает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно в этот день общественность города собирается у мемориального знака, установленного в память о 34 тыс. евреев - узниках гетто. Для Бреста, половина населения которого была уничтожена фашистами в годы войны, холокост стал беспрецедентной за всю тысячелетнюю историю трагедией.

"Брест, пожалуй, единственный город в Европе, где было уничтожено все еврейское население. Эту ситуацию невозможно представить, хотя она произошла. Мне кажется, трагедия холокоста касается всех абсолютно. Я считаю, что это является моральным индикатором человечества", - сказала, открывая церемонию, председатель Брестского городского еврейского общественного объединения "Бриск" Регина Симоненко.

Отдать дань уважения и памяти невинным жертвам холокоста пришли руководители диппредставительств - России, Казахстана, Польши, Украины. В этих странах, как и в Беларуси, как и во всем мире, сегодня также проходят памятные мероприятия.

"Мы собрались здесь, потому что помним, потому что у нас есть общая ответственность перед прошлым и будущим. Холокост унес жизни 6 млн евреев, из них около 40% проживали на территории бывшего Советского Союза. Поэтому для нас это особая трагедия, особый урок, который нельзя забывать. Мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить правдивую историю", - отметил генеральный консул России Игорь Конякин.

Консул Украины Анатолий Диденко зачитал отрывки из опубликованных СБУ протоколов со свидетельствами очевидцев событий, которые происходили в урочище Бабий Яр на окраине Киева в 1941-1943 годах. "В Украине сегодня отменили телерадиопередачи и мероприятия развлекательного характера, возлагают цветы к обелискам и памятным знакам, связанным с холокостом. Очевидно, пока мы будем помнить те события, не допустим их повторения", - заключил дипломат.

Раввин Бреста Хаим Рабинович совершил поминальную молитву. Участники церемонии возложили к мемориальному знаку венки и цветы.-0-